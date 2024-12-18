Бывшая 463-я ракетка мира и еще два игрока временно отстранены по подозрению в серьезном нарушении антикоррупционной программы
Агентство по обеспечению честности в теннисе временно отстранило трех игроков.
Француз Джейми Флойд Энжел, таиландец Анапат Тимангкул и китаец Ренлонг Панг временно отстранены в соответствии с пунктом «Вероятность серьезного нарушения» теннисной антикоррупционной программы до окончания рассмотрения дела.
24-летний Энжел – бывшая 463-я ракетка мира. Он был временно отстранен 19 сентября 2024 года, 30 октября подал апелляцию, а 25 ноября ее отклонили.
22-летний Тимангкул – бывшая 2414-я ракетка мира в паре. Он был временно отстранен 8 октября и не подавал апелляцию.
24-летний Панг – бывшая 1316-я ракетка мира. Он был временно отстранен 7 ноября и не подавал апелляцию.
Хуан Габриэль Кастро, доминиканский теннисный функционер национального уровня, также был временно отстранен 7 ноября и не подавал апелляцию.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ITIA
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