Бывшая 463-я ракетка мира и еще два игрока временно отстранены по подозрению в серьезном нарушении антикоррупционной программы

Агентство по обеспечению честности в теннисе временно отстранило трех игроков.

Француз Джейми Флойд Энжел, таиландец Анапат Тимангкул и китаец Ренлонг Панг временно отстранены в соответствии с пунктом «Вероятность серьезного нарушения» теннисной антикоррупционной программы до окончания рассмотрения дела.

24-летний Энжел – бывшая 463-я ракетка мира. Он был временно отстранен 19 сентября 2024 года, 30 октября подал апелляцию, а 25 ноября ее отклонили.

22-летний Тимангкул – бывшая 2414-я ракетка мира в паре. Он был временно отстранен 8 октября и не подавал апелляцию.

24-летний Панг – бывшая 1316-я ракетка мира. Он был временно отстранен 7 ноября и не подавал апелляцию.

Хуан Габриэль Кастро, доминиканский теннисный функционер национального уровня, также был временно отстранен 7 ноября и не подавал апелляцию.