«Это же шутка, правда? 😂». Кириос о том, что Кейхилла назвали тренером года в Австралии
Ник Кириос отреагировал на то, что Даррена Кейхилла признали лучшим тренером сезона в Австралии.
«Супертренер🦸♂️.
Тренер мирового уровня, который привел Янника Синнера к первой строчке рейтинга и первым двум титулам на «Больших шлемах», – написано в публикации Tennis Australia.
«Это же шутка, правда? 😂 Будьте хоть немножко благородны и честны, люди», – ответил Кириос.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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