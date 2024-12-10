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«Это же шутка, правда? 😂». Кириос о том, что Кейхилла назвали тренером года в Австралии

Ник Кириос отреагировал на то, что Даррена Кейхилла признали лучшим тренером сезона в Австралии.

«Супертренер🦸‍♂️.

Тренер мирового уровня, который привел Янника Синнера к первой строчке рейтинга и первым двум титулам на «Больших шлемах», – написано в публикации Tennis Australia.

«Это же шутка, правда? 😂 Будьте хоть немножко благородны и честны, люди», – ответил Кириос.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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