Лимож (WTA 125). Александрова начнет матчем с Корпач, Блинкова – с Рузе, Чараева – с Ястремской
Прошла жеребьевка турнира WTA 125 в Лиможе.
Екатерина Александрова (1) сыграет с Тамарой Корпач, Анна Блинкова (4) – с Еленой-Габриэлой Рузе, Эрика Андреева (5) – с Ипек Оз.
Алина Чараева (Q) стартует матчем с Даяной Ястремской (2, WC), Анастасия Тихонова – с Эльзой Жакмо. Полина Кудерметова встретится с Катинкой фон Дайхманн, Анастасия Захарова (8) – с Ясмин Мансури (Q).
Белинда Бенчич поборется с Селеной Яничиевич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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