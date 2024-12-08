Лимож (WTA 125). Александрова начнет матчем с Корпач, Блинкова – с Рузе, Чараева – с Ястремской

Прошла жеребьевка турнира WTA 125 в Лиможе.

Екатерина Александрова (1) сыграет с Тамарой Корпач, Анна Блинкова (4) – с Еленой-Габриэлой Рузе, Эрика Андреева (5) – с Ипек Оз.

Алина Чараева (Q) стартует матчем с Даяной Ястремской (2, WC), Анастасия Тихонова – с Эльзой Жакмо. Полина Кудерметова встретится с Катинкой фон Дайхманн, Анастасия Захарова (8) – с Ясмин Мансури (Q).

Белинда Бенчич поборется с Селеной Яничиевич.