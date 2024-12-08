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«Абсолютно безальтернативен». Кафельников о переизбрании Тарпищева на пост главы Федерации тенниса России

Евгений Кафельников оценил переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента ФТР.

«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Тарпищеву 76 лет, он руководит ФТР с 1999 года. В этот раз его переизбрали на четыре года.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: &laquo;Спорт-Экспресс&raquo;
logoЕвгений Кафельников
ФТР
logoШамиль Тарпищев
logoATP
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