«Абсолютно безальтернативен». Кафельников о переизбрании Тарпищева на пост главы Федерации тенниса России
Евгений Кафельников оценил переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента ФТР.
«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Тарпищеву 76 лет, он руководит ФТР с 1999 года. В этот раз его переизбрали на четыре года.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
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