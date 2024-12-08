«Абсолютно безальтернативен». Кафельников о переизбрании Тарпищева на пост главы Федерации тенниса России

Евгений Кафельников оценил переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента ФТР.

«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Тарпищеву 76 лет, он руководит ФТР с 1999 года. В этот раз его переизбрали на четыре года.