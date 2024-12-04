Соболенко, Касаткина, Мирра Андреева и Шнайдер начнут сезон-2025 в Брисбене

Стала известна заявка женского турнира в Брисбене, с которого начнется сезон-2025.

Посев возглавит первая ракетка мира Арина Соболенко . Также заявлены №7 Джессика Пегула , №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина .

Кроме Касаткиной в заявку вошли шесть представительниц России:

Полностью заявка здесь .