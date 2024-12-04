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Соболенко, Касаткина, Мирра Андреева и Шнайдер начнут сезон-2025 в Брисбене

Стала известна заявка женского турнира в Брисбене, с которого начнется сезон-2025.

Посев возглавит первая ракетка мира Арина Соболенко. Также заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.

Кроме Касаткиной в заявку вошли шесть представительниц России:

Полностью заявка здесь.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoАрина Соболенко
logoДжессика Пегула
logoДарья Касаткина
logoДиана Шнайдер
logoЭмма Наварро
logoМирра Андреева
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoBrisbane International
logoWTA
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