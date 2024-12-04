Соболенко, Касаткина, Мирра Андреева и Шнайдер начнут сезон-2025 в Брисбене
Стала известна заявка женского турнира в Брисбене, с которого начнется сезон-2025.
Посев возглавит первая ракетка мира Арина Соболенко. Также заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.
Кроме Касаткиной в заявку вошли шесть представительниц России:
Полностью заявка здесь.
Опубликовал: Павел Ниткин
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