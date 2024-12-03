Рублев, Хачанов, Сафиуллин, Музетти, Фис заявились на январский турнир в Гонконге
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Гонконге, который начнется 1 января.
На турнире планируют выступить:
действующий чемпион Андрей Рублев;
Нуну Боржес;
Педро Мартинес.
Полностью список здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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