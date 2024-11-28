Музетти стал героем кавер-стори итальянского журнала ICON

Лоренцо Музетти стал появился на обложке журнала Icon.

Выпуск рассказывает о молодом поколении итальянских звезд. Помимо Музетти, героями кавер-стори стали футболист Джорджо Скальвини, актеры Джанмарко Саурино и Федерико Чезари (верхний ряд), пловец Николо Мартиненги, рэпер Тони Эффе и актер Дамиано Гавино (средний ряд), легкоатлет Маттиа Фурлани и актер Маттео Оскар Джуджоли (нижний ряд).