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Музетти стал героем кавер-стори итальянского журнала ICON

Лоренцо Музетти стал появился на обложке журнала Icon.

Выпуск рассказывает о молодом поколении итальянских звезд. Помимо Музетти, героями кавер-стори стали футболист Джорджо Скальвини, актеры Джанмарко Саурино и Федерико Чезари (верхний ряд), пловец Николо Мартиненги, рэпер Тони Эффе и актер Дамиано Гавино (средний ряд), легкоатлет Маттиа Фурлани и актер Маттео Оскар Джуджоли (нижний ряд).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ICON
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logoЛоренцо Музетти
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