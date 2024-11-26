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Гарсия возвращается в теннис после панических атак: «Больше не хочу, чтобы победа на «Большом шлеме» или топ-5 были моей целью»

Каролин Гарсия рассказала, что возвращается в теннис после панических атак.

Она пропустила концовку сезона из-за психологических проблем

«Если все пойдет хорошо, я выйду на корт на Australian Open. Для меня это не просто возвращение к соревнованиям – это личное испытание. Каждый день я тружусь, чтобы быть готовой и физически, и психологически. По большей части я получаю удовольствие от процесса, но бывают моменты, когда опускается тень – боязнь неудачи. Эти мысли могут давить, но я поняла, что настоящей неудачей было бы поддаться им.

Я хочу понять, каково будет играть за меня – преследовать свои цели, искать свои причины, наконец обнаружить радость от тенниса. Не позволять другим меня определять.

Я больше не хочу, чтобы победа на «Большом шлеме» или топ-5 были моей целью. Хочу, чтобы достижения были следствием, результатом того, что я счастлива, упорно тружусь и постоянно улучшаюсь как игрок и как человек.

Я сосредоточена не на финальной точке, а на пути – со всеми его препятствиями и красотами. Победы должны быть следствием, а не целью. Я хочу играть не ради трофеев, не ради рейтинга, не ради ожиданий или мечтаний моего окружения, а ради того человека, которым я стану.

Когда эта глава закончится, я хочу обернуться и знать, что добилась успеха – не только как спортсменка, но и как человек. Что я столкнулась с трудностями, сомнениями в себе – и проложила свой путь. Что я отбросила невыносимый груз ожиданий и смело и целеустремленно двигалась вперед.

Каким бы ни был итог, я хочу иметь возможность обернуться и сказать: «Я шла своим путем, и этого было достаточно».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @CaroGarcia
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logoКаролин Гарсия
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