Елена Вяльбе: «Теннисисты писали декларацию, чей Крым, чтобы в своих турнирах участвовать»
– Многие не могут честно себе признаться, что флага России на Олимпиаде не было, потому что нас просто туда не пустили. Это факт. А вот если нас пустят – мы же с радостью побежим и поедем. Это факт?
– Нет, ну, во-первых, нас туда пустили. Давайте будем честны.
– Без флага.
– Нас пустили как нейтральных спортсменов, отдельных спортсменов, сколько-то, небольшое количество, и они туда поехали.
Если нас пустят завтра, допустим, теоретически, на зимние Олимпийские игры и будет такая же история, которая была сейчас – то есть отдельные спортсмены, которые прошли какое-то сито со стороны МОК, подписали какие-то декларации, где в том числе написано, чей Крым...
– Даже так?
– Я знаю, допустим, теннисисты писали такое для того, чтобы в своих турнирах участвовать.
– Подписывали, что это не наш?
– Ну, видимо, да (смеется).
Но это бизнес. Теннис – это бизнес. Мне кажется, это уже не спорт.
[Подписывали], участвовал ли ты в... «Крым наш», большой концерт, который у нас проходит. Спортсменов там очень много. Состоишь ли ты в каких-то там структурах – у меня 99% из команды находятся в ЦСКА, «Динамо», ФСБ и Росгвардии. Все, ни одни из них никуда уже не может поехать. Один человек у меня единственный только есть из тех, кто реально может отобраться на Олимпийские игры и поехать.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий