Елена Вяльбе: «Теннисисты писали декларацию, чей Крым, чтобы в своих турнирах участвовать»

Елена Вяльбе высказалась о нейтральных спортсменах из России.

– Многие не могут честно себе признаться, что флага России на Олимпиаде не было, потому что нас просто туда не пустили. Это факт. А вот если нас пустят – мы же с радостью побежим и поедем. Это факт?

– Нет, ну, во-первых, нас туда пустили. Давайте будем честны.

– Без флага.

– Нас пустили как нейтральных спортсменов, отдельных спортсменов, сколько-то, небольшое количество, и они туда поехали.

Если нас пустят завтра, допустим, теоретически, на зимние Олимпийские игры и будет такая же история, которая была сейчас – то есть отдельные спортсмены, которые прошли какое-то сито со стороны МОК, подписали какие-то декларации, где в том числе написано, чей Крым...

– Даже так?

– Я знаю, допустим, теннисисты писали такое для того, чтобы в своих турнирах участвовать.

– Подписывали, что это не наш?

– Ну, видимо, да (смеется).

Но это бизнес. Теннис – это бизнес. Мне кажется, это уже не спорт.

[Подписывали], участвовал ли ты в... «Крым наш», большой концерт, который у нас проходит. Спортсменов там очень много. Состоишь ли ты в каких-то там структурах – у меня 99% из команды находятся в ЦСКА, «Динамо», ФСБ и Росгвардии. Все, ни одни из них никуда уже не может поехать. Один человек у меня единственный только есть из тех, кто реально может отобраться на Олимпийские игры и поехать.