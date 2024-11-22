Елена Веснина: «Путь длиною в 30 лет пройден. Теннис – лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше»

Елена Веснина опубликовала пост о завершении карьеры.

«Сочи. Парк Ривьера. 1993 год.⁣⁣

Девочка с бантиками, тяжеленной ракеткой «Пантера» стоит у стенки и даже не представляет, что впереди ее ждет длинная теннисная карьера, золотая и серебряная медали Олимпийских игр, кубки турниров «Большого шлема».⁣⁣ Этот путь длиною в 30 лет пройден.⁣⁣

Я официально завершаю свою профессиональную карьеру.⁣

Пишу эти слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой.⁣⁣

Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку.⁣⁣ Всем тренерам, спарринг-партнерам, тренерам по фитнесу, которые помогали мне стать лучше и сильнее, моим болельщиками, самым тактичным, понимающим и верным. Моим коллегам, партнерам на корте в паре и в миксте за невероятную борьбу, красивые матчи, победы и дружбу.⁣⁣ Моим спонсорам и агентам за поддержку и веру в меня.⁣⁣ Всем тем, кому было не все равно и кто делился своей энергией со мной на протяжении всего пути.⁣⁣

Теннис – самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше

Ваша Елена Веснина ❤️».