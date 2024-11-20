Веснина официально завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира в паре Елена Веснина завершила карьеру в 38 лет.

4 ноября ее имя появилось в списке игроков, завершивших карьеру, на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В этом сезоне Веснина вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва и провела шесть парных турниров. Ее последним матчем стал первый круг Олимпиады.

Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой).

В миксте с Бруно Суаресом она выиграла Australian Open-2016, а с Асланом Карацевым – серебро в Токио-2020.

Веснина – двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной (2007, 2008). За карьеру она выиграла три одиночных титула и 18 парных.

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