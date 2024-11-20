7

Веснина официально завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира в паре Елена Веснина завершила карьеру в 38 лет.

4 ноября ее имя появилось в списке игроков, завершивших карьеру, на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В этом сезоне Веснина вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва и провела шесть парных турниров. Ее последним матчем стал первый круг Олимпиады.

Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой).

В миксте с Бруно Суаресом она выиграла Australian Open-2016, а с Асланом Карацевым – серебро в Токио-2020.

Веснина – двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной (2007, 2008). За карьеру она выиграла три одиночных титула и 18 парных.

«Когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора...» Она решилась на пятую Олимпиаду

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ITIA
logoЕлена Веснина
logoWTA
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серена Уильямс: «Я смотрела матчи Надаля и думала: «Как мне быть на него похожей?». Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог»
114 минут назад
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Альтмайер играет с Диалло, Шаповалов встретится со Штруффом
170сегодня, 11:12Live
Паолини об игре за сборную: «Раньше не была уверена в себе и чувствовала давление, но в прошлом году наконец привыкла»
сегодня, 10:01
Шаповалов перед Кубком Дэвиса: «Я в хорошей форме. Первый титул за пять лет, безусловно, придает большую уверенность»
сегодня, 08:32
Паолини сфотографировалась с Надалем: «Ура! Наконец-то получилось»
1сегодня, 07:16Фото
Карлос Алькарас: «Если за карьеру я добьюсь хотя бы половины того, что сделал Рафа, то буду безмерно счастлив»
8сегодня, 06:41
Рафаэль Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком и парнем, который следовал за мечтой – и добился больше, чем когда-либо мечтал»
23сегодня, 00:14
Рафаэль Надаль провел последний матч в карьере
22вчера, 23:02
Серена о Надале: «Почему я так плачу от того, что он завершает карьеру?»
3вчера, 20:34
Алькарас после победы на Кубке Дэвиса: «Я сделал это для Рафы»
4вчера, 20:21
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00