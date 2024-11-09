Зверев о Рублеве: «Мощный, невероятно быстрый игрок»

Александр Зверев прокомментировал матч против Андрея Рублева.

Они встретятся в понедельник в рамках группового этапа итогового турнира ATP.

«Он мощный, невероятно быстрый игрок. Он старается задавить тебя силой. И самое важное – не позволить ему это сделать».