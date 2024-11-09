Фриц о том, что пробыл блондином около 20 дней: «В первую неделю мне очень нравилось. Но я не осознавал, насколько сложного ухода требует этот цвет»
Тэйлор Фриц объяснил, почему так быстро перекрасил волосы обратно в темный цвет.
«На самом деле, в первую неделю мне очень нравилось. Я считал, что хорошо выгляжу. Но я не осознавал, насколько сложного ухода требует этот цвет. Поэтому я никак особо не ухаживал за волосами, потому что обычно этого не делаю. А потом волосы стали местами желтеть, начали пробиваться корни, и это выглядело совсем некрасиво.
К тому моменту, когда я приехал в Париж, я уже пару недель был блондином. Я пошел в салон, чтобы узнать, могут ли они обновить окрашивание, убрать желтизну, чтобы все выглядело как надо. Они сказали, что нет, тогда я спросил, что они могут сделать. И они говорят: можем покрасить вас обратно в темный. Я такой: ладно, давайте, пусть все станет как обычно. Потому что то, как я в итоге выглядел, меня совсем не устраивало».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
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