Мерида (WTA). 1/2 финала. Полина Кудерметова сыграет с Энн Ли, Корнеева – с Сенмез

Полина Кудерметова поборется с Энн Ли в 1/2 финала в Мериде.

Алина Корнеева встретится с Зейнеп Сенмез. Сетка здесь . Mérida Open Akron Мерида, Мексика 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Полуфинал