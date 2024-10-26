Шелтон о победе над Фисом: «Он обыграл меня в Токио, и я хотел отомстить»
Бен Шелтон прокомментировал победу над Артуром Фисом в полуфинале в Базеле.
Он обыграл француза 6:3, 7:6(9), отыграв пять сетболов во второй партии.
«Сегодня я очень хорошо подавал, и это было важно, потому что я знал, на что способен Артур в розыгрышах. Я нацеливался как можно чаще чисто бить по мячу, и у меня это отлично получилось. Он тоже хорошо подавал, поэтому было не так много длинных разменов.
Это был матч очень высокого уровня, и я не знаю, как вытащил тай-брейк второго сета.
Всегда трудно играть со своим другом, но, возможно, мне было немного легче, потому что он обыграл меня в Токио, и я хотел отомстить. Тогда он взял титул, так что надеюсь на свою победу на этой неделе».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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