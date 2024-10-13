Синнер и Соболенко 4-й раз выиграли титул на одной неделе

На этой неделе Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае, а Арина Соболенко выиграла титул «тысячника» в Ухане.

Синнер и Соболенко четвертый раз в этом сезоне выигрывают турниры, которые проходят одновременно: ранее они победили на Australian Open, в Майами и Цинциннати.