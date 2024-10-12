Стокгольм (ATP). Котов сыграет с Грикспором, Вавринка – c Накашимой, Рублев начнет со 2-го круга
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Стокгольме, который стартует 14 октября.
Андрей Рублев (1), Каспер Рууд (2), Григор Димитров (3) и Томми Пол (4) начнут со второго круга.
Прошлогодний финалист Павел Котов на старте сыграет с Тэллоном Грикспором (7), Стэн Вавринка (WC) – с Брэндоном Накашимой (6).
Лео Борг (WC) встретится с Александром Мюллером, победитель выйдет на Рублева.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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