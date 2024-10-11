Швентек – Надалю: «Для меня ты был и остаешься самым большим вдохновением в мире тенниса»
Ига Швентек обратилась к Рафаэлю Надалю, который объявил, что завершит карьеру в этом году.
«Для меня ты был и остаешься самым большим вдохновением в мире тенниса. Благодаря тебе у меня появлялась мотивация, по которой я толкала себя вперед.
Спасибо за это и то, что всегда был прекрасным человеком. Скромность, присущая тебе, не так часто встречается среди спортсменов, добившихся больших успехов, а ты всегда оставался верным себе. Надеюсь, тебе будет хорошо в твоей новой жизни и, может, новой карьере, потому что твои возможности безграничны», – сказала Швентек.
Также полька дополнила обращение текстом: «🙏🏻 Я записывала это вчера. Рафа, спасибо. В этот особенный момент я благодарю тебя, потому что не оказалась бы в своем нынешнем положении, если бы ты меня не вдохновлял».
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Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта
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