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Медведев о мячах: «На моем приеме Арнальди с полулета сыграл навылет. Но четыре года назад прием был бы виннерсом»

Даниил Медведев рассказал об изменениях в мячах в последние годы.

– Мы не накрутили тебя мячами? Этими постоянными вопросами про подачу и так далее.

– Нет-нет, я сам себя накручиваю на самом деле. Много сейчас общаемся и с тренером, и с Жилем [Симоном] по поводу того, как можно улучшить ситуацию, потому что выигрывать надо. И во время матча я об этом много думал. Потому что ощущение, что играю-то я неплохо.

Маленький пример – на [моем] приеме он неплохо с полулета сыграл навылет. Но я не мог лучше принять. Когда [мяч] покидает ракетку, он, может быть, и летит быстро первые секунды. Но постепенно он полностью теряет свою скорость. И поэтому у [соперника], несмотря на то, что он пошел к сетке, есть время сделать два шага в сторону и этот мяч сыграть с полулета. Я считаю, что раньше, четыре года назад, это был бы [мой] виннерс.

Я считаю, что я правда сыграл крутой матч, и все, что я мог, я делал. Я победил, а это самое главное, я очень этим доволен.

Я чуть-чуть приболел, поэтому тяжело после такого матча выходить с корта (смеется). Голова болит, устаешь – во время игры нормально, а вот после тяжелее, потому что адреналин падает.

[Судье] я на самом деле ничего плохого не говорил – я же знаю, что говорить ничего плохого нельзя. Я делал вид, что говорю что-то плохое (улыбается). Но предупреждение я получил. В принципе, наверное, заслужено, но... меня это конечно вывело. Но изначально меня вывели мячи, а потом уже все, что произошло, следующее.

Ничего страшного, это бывает. Иногда я так делаю, чтобы завести себя, и играл я потом уже хорошо даже в том же гейме, так что, возможно, оно и нужно было.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Больше!
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