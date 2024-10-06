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Медведев о том, что его оштрафовали на очко: «Нельзя переступать черту, иначе тебя дисквалифицируют, а это неприятно. Сегодня я такого не делал»

Даниил Медведев прокомментировал конфликт с судьей в 3-м круге турнира в Шанхае.

В начале второго сета россиянина лишили очка за то, что он протер шорты сзади мячом, а затем обратился к судье, закрыв рот рукой.

– Это ваш не первый конфликт с судьей на вышке за последнее время – не боитесь ли вы, что подобные вещи будут отвлекать вас от тенниса, потому что за это штрафуют на очки?

– Я пробовал многое в карьере – и старался оставаться спокойным, и делал иногда безумные вещи. Работает то, что кажется, что в этот момент сработает. Конечно, нельзя переступать черту, иначе тебя дисквалифицируют, а это неприятно. Сегодня я такого не делал.

Что я делал, так это то, что я разозлился на первое предупреждение, поэтому я закрыл рот рукой и сделал вид, что что-то говорю – но я не сказал ничего. Я пробормотал что-то вроде: «О, ты плохой, ты плохой, ты плохой».

Потом я получил второе предупреждение, которое, может, и было заслуженным, но я взбесился.

Но я знал, что если в тот момент смогу использовать это в свою пользу, то у меня все получится. И у меня получилось, так что иногда мне это нужно. Просто надо не переступать черту и после матча оставаться друзьями, потому что спорт работает в том числе и так.

Опубликовано: Алёна Майорова
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