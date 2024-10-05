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Пекин (WTA). Финал. Гауфф сыграет с Муховой

Коко Гауфф сыграет с Каролиной Муховой в финале турнира в Пекине.

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China Open

Пекин, Китай

25 сентября – 6 октября 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
результаты
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logoChina Open
logoКаролина Мухова
logoКоко Гауфф
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