Пекин (WTA). Финал. Гауфф сыграет с Муховой
Коко Гауфф сыграет с Каролиной Муховой в финале турнира в Пекине.
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China Open
Пекин, Китай
25 сентября – 6 октября 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Кирилл Куценко
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