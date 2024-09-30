Медведев о полуфинале в Пекине против Алькараса: «Каждый новый матч с ним – это шанс придумать что-то новое, посмотреть, что работает»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Флавио Коболли в 1/4 финала в Пекине.

Он обыграл итальянца 6:2, 6:4 и вышел на Карлоса Алькараса.

– Расскажите про сегодняшний матч. Какие ощущения и настрой перед завтрашней встречей? Статистика по сезону не в вашу пользу, будете рисковать?

– Сегодня хороший матч. Конечно, мне не нравятся мячи, но, думаю, не мне одному они не нравятся – они не особо хорошие. При этом я доигрывал до конца и, в принципе, играл лучше, чем соперник. Было больше возможностей его брейкануть, поэтому в целом доволен матчем.

С Карлосом будет тяжело – он сейчас в отличной форме. Он был в моей команде на Кубке Лэйвера, играл там очень хорошо. Скажем так, каждый новый матч с ним – это шанс придумать что-то новое, посмотреть, что работает. Когда мы играли на «Уимблдоне», мне показалось, что я доставил ему проблемы. Но одно дело доставить проблемы, а другое – выиграть. И, конечно, хочется выигрывать. Поэтому посмотрим: поговорю с тренером, с командой, решим, какой план, и буду ему следовать. Если нужно будет что-то менять во время матча – буду менять. Самое главное – хорошо играть и стараться выиграть.

– Насколько сложнее с возрастом и накопленным опытом что-то менять? И при подготовке к матчу, и по его ходу.

– Мне кажется, тут не столько возраст, сколько то, во что ты веришь. Допустим, я люблю принимать издалека. Наверное, с Карлосом это не идеальный вариант. Вопрос в том, что были матчи, когда я принимал близко и все равно проигрывал. То есть это было мое решение. Важно, во что ты веришь и что, по твоему мнению, принесет успех. Естественно, чем больше матчей ты выигрываешь, принимая сзади, тем чаще ты об этом думаешь. Часто все сводится к одному брейку или двум. И там неважно, принимаешь ты близко или далеко. Поэтому, да, посмотрим, во что я буду верить завтра, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.