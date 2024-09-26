Вавринка, Нисикори, Бу получили wild card на «Мастерс» в Шанхае
«Мастерс» в Шанхае объявил первых обладателей wild card.
Ими стали Стэн Вавринка, Кеи Нисикори и Бу Юнчаокете.
Турнир начнется 2 октября, действующий чемпион – Хуберт Хуркач.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @SH_RolexMasters
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