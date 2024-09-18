Четырехчасовой матч Зигемунд и Ван стал четвертым по длительности в Открытой эре
Матч второго круга в Хуахине между Лаурой Зигемунд и Сиюй Ван длился 4 часа 9 минут. Немка победила со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1).
Это четвертый по продолжительности женский матч в Открытой эре.
Топ-5 выглядит следующим образом:
Вики Нельсон-Данбар – Джин Хепнер, Ричмонд-1984, 6:31;
Франческа Скьявоне – Светлана Кузнецова, Australian Open-2011, 4:44;
Барбора Стрыцова – Регина Куликова, Australian Open-2010, 4:44;
Зигемунд – Ван, Хуахин-2024, 4:09;
Виржини Буйссон – Ноэль ван Лоттум, «Ролан Гаррос»-1985, 4:07.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Diego_Barbiani
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