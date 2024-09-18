Четырехчасовой матч Зигемунд и Ван стал четвертым по длительности в Открытой эре

Матч второго круга в Хуахине между Лаурой Зигемунд и Сиюй Ван длился 4 часа 9 минут. Немка победила со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1).

Это четвертый по продолжительности женский матч в Открытой эре.

Топ-5 выглядит следующим образом: