Впервые с 2011-го матч на уровне WTA продолжался более четырех часов – 36-летняя Зигемунд обыграла соперницу младше себя на 13 лет

99-я ракетка мира Лаура Зигемунд во втором круге в Хуахине выиграла у Сиюй Ван самый длинный матч сезона WTA . Встреча, закончившаяся со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1), продолжалась 4 часа 9 минут.

Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарлстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.

Отметим, что впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.