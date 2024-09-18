Впервые с 2011-го матч на уровне WTA продолжался более четырех часов – 36-летняя Зигемунд обыграла соперницу младше себя на 13 лет
99-я ракетка мира Лаура Зигемунд во втором круге в Хуахине выиграла у Сиюй Ван самый длинный матч сезона WTA. Встреча, закончившаяся со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1), продолжалась 4 часа 9 минут.
Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарлстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.
Отметим, что впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
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