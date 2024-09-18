  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Впервые с 2011-го матч на уровне WTA продолжался более четырех часов – 36-летняя Зигемунд обыграла соперницу младше себя на 13 лет
2

Впервые с 2011-го матч на уровне WTA продолжался более четырех часов – 36-летняя Зигемунд обыграла соперницу младше себя на 13 лет

99-я ракетка мира Лаура Зигемунд во втором круге в Хуахине выиграла у Сиюй Ван самый длинный матч сезона WTA. Встреча, закончившаяся со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1), продолжалась 4 часа 9 минут.

Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарлстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.

Отметим, что впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
logoWTA
logoЛаура Зигемунд
logoСиюй Ван
Thailand Open 2
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в основе WTA
5 минут назад
Сеул (WTA). Вероника Кудерметова обыграла Самсонову, Шнайдер, Костюк вышли в 1/4 финала, Александрова уступила Полине Кудерметовой
2842 минуты назад
Чэнду (ATP). Мпетши Перрикар играет с Сунь Фацзином, Уолтон вышел во 2-й круг, Сонего выбыл
47 минут назадLive
Гоффен стал отцом
53 минуты назад
Хуахин (WTA). Подорошка встретится с Синяковой, Волынец – с Зиданшек, Зигемунд вышла в 1/4 финала
1сегодня, 08:40Live
Ханчжоу (ATP). Дардери играет с Кукушкиным, Чилич встретится со Свайдой, Марожан вышел во 2-й круг
сегодня, 08:25Live
Качмазов вышел в основную сетку в Чэнду
1сегодня, 08:06
Полина Кудерметова в матче с Александровой впервые обыграла соперницу из топ-50
1сегодня, 07:28
Свитолина перенесла операцию на стопе
3сегодня, 06:20Фото
Димитров обыграл Джоковича в выставочном матче в Софии
9вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
831 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58