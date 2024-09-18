Чилич выиграл первый матч за 623 дня
777-я ракетка мира Марин Чилич за 2 часа обыграл Закари Свайду в первом круге в Ханчжоу (5:7, 6:3, 6:0).
35-летний хорват проводит третий турнир после возвращения в тур (он не выступал с февраля по август из-за проблем с коленом, а в мае перенес повторную операцию). Для Чилича это первая победа на уровне ATP с января 2023 года.
За выход в четвертьфинал Чилич поборется с Максимилианом Мартерером или Йошихито Нишиокой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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