Чилич выиграл первый матч за 623 дня

777-я ракетка мира Марин Чилич за 2 часа обыграл Закари Свайду в первом круге в Ханчжоу (5:7, 6:3, 6:0).

35-летний хорват проводит третий турнир после возвращения в тур (он не выступал с февраля по август из-за проблем с коленом, а в мае перенес повторную операцию). Для Чилича это первая победа на уровне ATP с января 2023 года.

За выход в четвертьфинал Чилич поборется с Максимилианом Мартерером или Йошихито Нишиокой.