Дарья Касаткина: «По результатам Джокович – величайший. Тут даже спорить глупо. А остальное уже вкусовщина»

Дарья Касаткина назвала Новака Джоковича величайшим теннисистом.

– Смотрела финал Джокович – Алькараса и за кого болела?

– У меня была тренировка с Эммой Наварро в Торонто (смеется) . Но болела я... Люблю я болеть за испанцев.

– Я поняла: испанцы – это твой краш?

– Ну как краш? Мне реально нравится смотреть, как Алькарас играет.

– Но ты видишь в нем Рафу?

– Нет, он другой человек. Мне вообще никогда не нравилось, когда пытаются на молодых игроков [поставить] это клеймо. Мне кажется, это неправильно. У нас одно время было: вторая Шарапова, следующий Надаль. И в футболе: следующий Месси, Роналду. Блин, это все неправильно. Зачем? Во-первых, время идет: другие времена, все другое. Зачем вообще сравнивать новое поколение с прошлым поколением? Все индивидуальны, все разные.

На корте даже вайб у Алькараса и у Рафы разный. У них есть пересечение в том, что они испанцы... Вот это да! (Улыбается.) И vamos, вот это все эмоциональное, но это больше, мне кажется, присуще их темпераментности. А в целом... Стиль игры у них абсолютно разный. [Алькарас] – правша опять-таки! (Смеется.)

Как по мне, они очень разные, и мне очень нравится смотреть на игру Алькараса. Он зрелищный.

– Если мы берем Рафу и Роджера и сравниваем с ними, Новак величайший или все-таки среди этой тройки величайшего нет?

– Они все трое недосягаемы.

– Но из них Новак особо выделяется или нет? Просто зная твою любовь к Рафе...

– Понятно, что если у кого-то есть идол, то [человек] будет его любить, даже если он по результатам уступает. Потому что это с детства у меня идет. Но объективно понятно, что по результатам Новак величайший. Тут даже спорить глупо. А остальное уже вкусовщина (улыбается) , – сказала Касаткина в интервью TNNS.