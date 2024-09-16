Медведев о Кубке Лэйвера: «На командных турнирах давление всегда выше»

Даниил Медведев прокомментировал предстоящий Кубок Лэйвера.

Выставочный турнир пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.

Россиянин уже играл на Кубке Лэйвера в 2021-м.

«Мы все хотим победить. Когда мы все здесь, то мы просто шесть парней, которые хотят обыграть других шестерых, и не важно, кто находится по другую сторону сетки.

На командных турнирах давление всегда выше. Здорово, что другие тебя поддерживают, но если начинаешь проигрывать, то смотришь на них и думаешь: «Как они на меня смотрят? Я правда так сильно проигрываю? Мне надо больше стараться?» Так что давление большое, и с ним надо справляться».