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Сегодня день рождения Горана Иванишевича

Сегодня 53 года исполняется экс-второй ракетке мира Горану Иванишевичу.

За карьеру хорват выиграл 22 одиночных титула уровня тура, в том числе «Уимблдон»-2001. Он начинал турнир 125-й ракеткой мира, организаторы предоставили ему wild card.

Иванишевич до сих пор остается самым низкорейтинговым чемпионом «Уимблдона». До титула в 2001-м он уступал в трех уимблдонских финалах: в 1992-м – Андре Агасси, в 1994-м и 1998-м – Питу Сампрасу. На пути к четвертому матчу за титул он обыграл двух экс-первых ракеток мира Карлоса Мойю и Марата Сафина, а также двух бывших игроков топ-5 Грега Руседски и Тима Хенмэна.

На остальных «Шлемах» Иванишевич играл как минимум в четвертьфинале. В парном разряде Иванишевич выиграл девять турниров.

Хорват ушел из тенниса в 2004 году. Через 17 лет его ввели в Международный зал теннисной славы. После завершения карьеры Иванишевич стал тренером. Он работал с Марином Чиличем, Томашем Бердыхом и Милошем Раоничем.

В 2019-м Иванишевич вошел в команду Новака Джоковича. Серб под его руководством выиграл 12 «Больших шлемов». Они расстались весной 2024-го.

Нет победы красивее «Уимблдона» Иванишевича: 10 лет боли, «Телепузики» и последний гейм, который не вынести без слез

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
logoУимблдон
logoATP
logoГоран Иванишевич
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