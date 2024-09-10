Сегодня день рождения Густаво Куэртена

Сегодня исполняется 48 лет экс-первой ракетке мира Густаво Куэртену .

За карьеру Куэртен выиграл 20 одиночных титулов уровня тура и восемь парных. Его главные победы – три титула «Ролан Гаррос » (1997, 2000, 2001) и итоговый турнир-2000. Свой первый «Ролан Гаррос» бразилец взял в статусе 66-й ракетки мира, обыграв по ходу трех бывших победителей турнира (Томаса Мустера, Евгения Кафельникова и Серхи Бругеру), и стал самым нерейтинговым чемпионом «Шлема» более чем за 20 лет.

4 декабря 2000 года Куэртен стал первой ракеткой мира и с перерывами удерживал эту позицию 43 недели. Он завершил карьеру на «Ролан Гаррос»-2008. Через четыре года его ввели в Международный зал теннисной славы.

До Надаля на «Ролан Гаррос» правил Куэртен. Первый титул взял ноунеймом из 2-звездочного отеля, а потом стал Пикассо тенниса