Гвадалахара (WTA). 1-й круг. Кудерметова сыграет с Викери, Рахимова – с Крунич

Вероника Кудерметова встретится с Сашей Викери в первом круге в Гвадалахаре

Сетка здесь. Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER Гвадалахара, Мексика 9 – 15 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 долларов Открытые корты, хард