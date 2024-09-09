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Монастир (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Соррибес-Тормо

Анна Блинкова встретится с Сарой Соррибес-Тормо в 1-м круге в Монастире

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Jasmin Open Monastir

Монастир, Тунис

9 – 15 октября 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, хард

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
logoWTA
Jasmin Open
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