Монастир (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Соррибес-Тормо

Анна Блинкова встретится с Сарой Соррибес-Тормо в 1-м круге в Монастире

Сетка здесь. Jasmin Open Monastir Монастир, Тунис 9 – 15 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард