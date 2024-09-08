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  • Соболенко выиграла на US Open $3,6 млн и вышла на 10-е место в истории по призовым за карьеру
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Соболенко выиграла на US Open $3,6 млн и вышла на 10-е место в истории по призовым за карьеру

Арина Соболенко стала чемпионкой US Open.

В финале белоруска обыграла Джессику Пегулу – 7:5, 7:5.

Соболенко заработала за титул 3,6 млн долларов. Ее призовые за сезон составляют 8 млн долларов, она обошла Игу Швентек (7,5 млн долларов) и стала лидером тура по этому показателю.

За карьеру Соболенко заработала 28,4 млн долларов и теперь занимает 10-е место в истории женского тура.

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?

Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
logoWTA
призовые
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
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