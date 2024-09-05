ATP и WTA могут завершить коммерческое слияние в первой половине 2025 года (Front Office Sports)

ATP и WTA могут завершить слияние коммерческой деятельности в первой половине 2025 года, сообщает Front Office Sports со ссылкой на источник, близкий к ATP.

Новое подразделение будет называться Tennis Ventures, а большая часть дохода будет идти мужскому туру.

«ATP зарабатывает в четыре раза больше, чем WTA, так что исходная ситуация – 80 на 20. Планируется и дальше так распределять доходы, пока мы не превзойдем нынешние показатели, – говорит источник. Однако, по его словам, для начала доходы, скорее всего, будут распределяться 75 на 25. – В краткосрочной перспективе это не очень выгодно для WTA... Но я считаю, что, приняв такие условия и ориентируясь на долгосрочную перспективу, можно только выиграть».

Слияние затронет медиа, спонсорство и работу с данными, но не коснется календаря, взаимодействия с игроками и турнирами, а также призовых.

По словам источника, ATP и WTA обратились в занимающиеся управленческим консалтингом компании McKinsey & Co. и Boston Consulting Group. Аналитики заявили, что за счет слияния коммерческой деятельности теннис сможет конкурировать с баскетболом и гольфом. Источник назвал такую перспективу «несбыточной мечтой».

Во время итоговых турниров в Турине и Эр-Рияде пройдут заседания советов директоров ATP и WTA. По словам источника, если сделка состоится, то это произойдет в начале или середине следующего года.