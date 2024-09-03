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На «Челленджере» 483-я ракетка мира пел после победы, а его соперник разбил ракетку

483-я ракетка мира Марко Топо обыграл 212-ю ракетку Жомбора Пироша со счетом 6:4, 7:6(5) в первом круге «Челленджера» в Тульне (Австрия).

После победы Топо стал петь, а его соперник сломал ракетку.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoATP
челленджеры и турниры ITF
Жомбор Пирош
Марко Топо
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