На «Челленджере» 483-я ракетка мира пел после победы, а его соперник разбил ракетку
483-я ракетка мира Марко Топо обыграл 212-ю ракетку Жомбора Пироша со счетом 6:4, 7:6(5) в первом круге «Челленджера» в Тульне (Австрия).
После победы Топо стал петь, а его соперник сломал ракетку.
Опубликовано: Алёна Майорова
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