Дрэйпер о вылете Джоковича и Алькараса с US Open: «Это, конечно, странно, но их сильно вымотала Олимпиада»

Джек Дрэйпер высказался о раннем вылете Новака Джоковича и Карлоса Алькараса

В третьем круге US Open Дрэйпер выбил Ботика ван де Зандшульпа , победившего Алькараса.

«Это, конечно, странно, но они оба играли в финале Олимпиады . Мне кажется, это их сильно вымотало.

Все вымотались, но они вышли в финал, и для обоих это был эмоциональный момент. Для Новака это была главная цель, и, конечно, ему было эмоционально сложно, и перед приездом сюда требовался отдых.

То же можно сказать и о Карлосе. В этом году он столько добился, выиграл «Ролан Гаррос » и «Уимблдон ». Я не удивлен, что они сильно устали и выжаты эмоционально.

Но я смотрел оба матча, и, по-моему, Ботик сыграл против Алькараса на невероятно высоком уровне.

А Попырин взял титул в Монреале. Я посмотрел перед сном первые два сета. Если честно, мне не показалось, что Джокович играл чересчур плохо. Возможно, он подавал чуть хуже своего уровня, но, по-моему, что и Попырин провел невероятный матч.

Сейчас в туре много игроков, которые очень опасны и в удачный день могут провести потрясающий матч против лучших игроков мира».

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