Калинская впервые вышла в третий круг US Open и может сыграть с Осакой

Анастасия Потапова на US Open обыграла Варвару Лепченко – 6:3, 6:4.

23-летняя россиянка впервые в карьере прошла два круга на американском «Большом шлеме».

За выход во вторую неделю Потапова сыграет с Наоми Осакой или Каролиной Муховой.