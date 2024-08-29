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5

Калинская впервые вышла в третий круг US Open и может сыграть с Осакой

Анастасия Потапова на US Open обыграла Варвару Лепченко – 6:3, 6:4.

23-летняя россиянка впервые в карьере прошла два круга на американском «Большом шлеме».

За выход во вторую неделю Потапова сыграет с Наоми Осакой или Каролиной Муховой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
logoВарвара Лепченко
logoWTA
logoАнастасия Потапова
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