Олимпиада-2024. 2-й круг. Джокович ведет 1:0 по сетам у Надаля, Сафиуллин – у Этчеверри, Алькарас встретится с Грикспором

Теги результаты ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

Новак Джокович и Рафаэль Надаль играют во втором круге Олимпиады.

Sports ведет текстовый онлайн их 60-й личной встречи.

Роман Сафиуллин борется с Томасом Мартином Этчеверри.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
6:0|3:4
Дата проведения
29 июля, 14.42
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Рафаэль Надаль (Испания)
6:1|4:0
Дата проведения
29 июля, 14.51
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Андреа Вавассори (Италия)
Дата проведения
29 июля, 16.20
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
29 июля, 16.20
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
29 июля, 20.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Юго Эмбер (Франция)
7:5|1:1
Дата проведения
29 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) Маттео Арнальди (Италия)
Дата проведения
29 июля, 16.20
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Бенджамин Хассан (Ливан)
Дата проведения
29 июля, 17.30
Онлайн матча

 

364 комментария
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Рафа только за первый сет взял столько же геймов, сколько Эбден за весь матч! Легенда!
+22
0
+22
Опять Джоко включил добряка, не стал позорить соперника.
+22
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+21
У буков кэф на победу Рафы 6, что тут ещё добавить?
Все адекватные болельщики тенниса понимают, что два великих соперника сейчас в разной весовой и кондиционной категориях, поэтому если про победу Рафы и можно говорить, то с уточнением - «чудо». Матч на ракетке Новака, поэтому Надалю пожелаю не думать о лишнем, а просто играть одно очко за другим, а там будь что будет.
+20
-4
+16
Ответ Джон Силвер_1116158947
Самое главное, оба кайфуют на корте. А тут столько токсинов от хейтеров, как будто на их корову играют. Что за люди...Вас не тошнит от самих себя?
Ага, Надаль прям дико кайфует сейчас на корте, никогда так не кайфовал.
+15
0
+15
Ответ Nottingham Forest
Комментарий удален модератором
Джоковичу 37
+16
-1
+15
Сам отдал.
Сопереживаче Эмпатович.
+13
0
+13
Ответ VaD
Комментарий скрыт
Так пусть идёт в паралимпиаду что он тут забыл
+11
-1
+10
Сколько мы этого ждали, и все понимали, единственное место, где они могли встретиться это грунтовый корт) Ну что, центральный корт старика Филиппа, жара, высокий отскок, мокрая бандана, бэкхенд в шпагате сколько раз мы это уже видели, сегодня очередная серия этого эпика, ждем.
+17
-7
+10
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Может тогда на Паралимпиаду надо было?
+10
0
+10
Сегодня ветка будет легендарной)
+12
-3
+9
Новак может поставить историческое достижение проводив Надаля двумя баранками.
+9
0
+9
Мне так смешно как вамосы и примкнувшие к ним сектанты жалуются, что Джокович настроен на матч и хочет взять его уверенно.
+11
-2
+9
Я очень люблю Рафу и я не смотрю матч.
+9
0
+9
Ответ ZakalZaReal
Уложится ли в час Джок🤔
У Рафы столько времени только на подачу уйдет
+9
0
+9
Джокович, кстати, нереально собран, слева ничего не сорвал, все приемы под ноги, ралли круто держит, с учетом операции месяц назад, это высокий уровень.
+9
-1
+8
Интересно Рафа когда зубы чистит тоже исполняет свой ритуал «потрогать левое ухо - нос - правое ухо - понюхать локоть» ?
+10
-2
+8
Рафа, ты столько раз находил выход из безнадежных ситуаций, пожалуйста, попытайся сделать сегодня это снова, а весь стадион тебя поддержит
+16
-8
+8
Ответ Nottingham Forest
лично Стоянович может и не обязан, хотя базовые принципы уважения к партнеру по команде должны быть (впрочем, фанатам Жоковича вряд ли знакомо слово "уважение"), но вот учитывая так называемый "патриотизм" Новака, даже не попытаться скромной Сербии принести олимпийскую медаль, пахнет лютым лицемерием
« даже не попытаться скромной Сербии принести олимпийскую медаль, пахнет лютым лицемерием»

Новак лично «скромной Сербии» принес Кубок Дэвиса. Без него сборная бы не выиграла. Так что кого кого а его в отсутствии патриотизма сложно упрекнуть.

И за сборную он играл всегда после тяжелейших сезонов. Например в прошлом году.
+10
-2
+8
Просто легендарный матч, Эбдон смотрит, и думает, что он на фоне бамоша еще не так плох был.
+7
0
+7
Красиво черканул крестовину. Руки помнят)
+8
-1
+7
Пока тут обсуждают Джока и Рафу, Сауфилин с двумя брейками мчит за титулам)
+7
0
+7
Ответ Антон Князев
Комментарий скрыт
В 37 лет сам не дед?) У секты в 30 дедом был, постыдились бы ...
+8
-1
+7
Сегодня Надаль-Джокович вторым запуском на Шатрие🤪🤩🎾🥎🪘🎷👡🃏
+8
-1
+7
Ответ Nottingham Forest
во-первых, кубок Дэвиса и Олимпиада это абсолютно разные вещи, про существование первого знают только фанаты тенниса, да и то особо престижным этот трофей не считается, а олимпийская медаль, хоть и бронзовая - это куда большее достижение в глазах общественности. во-вторых, задайтесь себе вопросом, снялся бы Жокович с финала в случае победы в 1/2? очень сомневаюсь, тем более про травму тогда и речь не шла насколько я помню
Кубок Дэвиса для тенниса всегда имел большее значение(если мы конечно не считаем последние 10 лет важнее истории игры в принципе). Не стоит говорить, о чём не знаешь
+9
-2
+7
Ответ etozhelesha
Его проблемы Мог не играть один из разрядов Кто-то вообще все 3 играет
Ну а кто-то играет два разряда и день отдыха имеет.
Все знают, зачем ему и одиночка, и пара
+7
0
+7
Я один представил, как бамосятники щас молятся ? "Боже, я согласен на 1:6 1:6, но только без баранки🙏🤲🛐"
+8
-1
+7
Рафе терять нечего
+7
-1
+6
6-0 у Сафиуллина с Этчеверри в первом сете.
+6
0
+6
С Фучовичем было бы труднее)
+6
0
+6
А вамосно так Рафулюшка орёт Вамос! на ошибках соперника
Это так вамосно
+9
-3
+6
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