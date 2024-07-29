Олимпиада-2024. 2-й круг. Джокович ведет 1:0 по сетам у Надаля, Сафиуллин – у Этчеверри, Алькарас встретится с Грикспором
Новак Джокович и Рафаэль Надаль играют во втором круге Олимпиады.
Sports ведет текстовый онлайн их 60-й личной встречи.
Роман Сафиуллин борется с Томасом Мартином Этчеверри.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
- Дата проведения
- 29 июля, 14.42
- Дата проведения
- 29 июля, 14.51
- Дата проведения
- 29 июля, 16.20
- Дата проведения
- 29 июля, 16.20
- Дата проведения
- 29 июля, 20.00
- Дата проведения
- 29 июля, 15.00
- Дата проведения
- 29 июля, 16.20
- Дата проведения
- 29 июля, 17.30
Все адекватные болельщики тенниса понимают, что два великих соперника сейчас в разной весовой и кондиционной категориях, поэтому если про победу Рафы и можно говорить, то с уточнением - «чудо». Матч на ракетке Новака, поэтому Надалю пожелаю не думать о лишнем, а просто играть одно очко за другим, а там будь что будет.
Сопереживаче Эмпатович.
Новак лично «скромной Сербии» принес Кубок Дэвиса. Без него сборная бы не выиграла. Так что кого кого а его в отсутствии патриотизма сложно упрекнуть.
И за сборную он играл всегда после тяжелейших сезонов. Например в прошлом году.
Все знают, зачем ему и одиночка, и пара
Это так вамосно