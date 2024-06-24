Шнякин о смерти Дмитриевой: «Сегодня ушла моя телевизионная мама»

Теги Анна Дмитриева WTA Дмитрий Шнякин Теннис

Дмитрий Шнякин принес соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.

«Сегодня ушла моя телевизионная мама. Профи, который сразу поверил в меня, дал несколько больших шансов. Человек, умевший согреть словом, встряхнуть им или указать путь. Причем получалось всегда лаконично. Красивая женщина с особенным шармом. Спортсменка элитного уровня. И личность с богатейшей жизненной историей.

Анна Владимировна, спасибо вам за всё! Вечно буду благодарен», – написал комментатор.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
шнякин всех пересрёт в лицемерии
+3
0
+3
Шнякин флагман проводимого курса Канделаки. К чему это лицемерие? Канделаки выкинула Дмитриеву из спортивной редакции НТВ+, а Шнякин и не пикнул...
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий