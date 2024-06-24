Шнякин о смерти Дмитриевой: «Сегодня ушла моя телевизионная мама»
Дмитрий Шнякин принес соболезнования в связи со смертью Анны Дмитриевой.
«Сегодня ушла моя телевизионная мама. Профи, который сразу поверил в меня, дал несколько больших шансов. Человек, умевший согреть словом, встряхнуть им или указать путь. Причем получалось всегда лаконично. Красивая женщина с особенным шармом. Спортсменка элитного уровня. И личность с богатейшей жизненной историей.
Анна Владимировна, спасибо вам за всё! Вечно буду благодарен», – написал комментатор.