Де Минаур о том, что поднимется на седьмую строчку после титула в Хертогенбоше: «Это всегда приятный маленький бонус»

Алекс де Минаур рассказал, что чувствует после победы в Хертогенбоше.

В финале он обыграл Себастьяна Корду 6:2, 6:4.

– Облегчение (смеется). Был отличный матч, сложные условия. Себ – чертовский хороший игрок. С нетерпением жду возможности сыграть с ним в паре на следующей неделе в Queen’s Club. Очень доволен победой и проведенной неделей.

– Что делает эту победу особенной?

– У меня новый рейтинговый рекорд (седьмая строчка – Sports). Это всегда приятный маленький бонус. Первая неделя травяного сезона прошла как нельзя лучше. С хорошим настроением жду следующей недели в Квинсе и продолжения всего травяного сезона, – сказал де Минаур в интервью на корте.

На церемонии награждения австралиец пошутил про пару.

«Себ, в первую очередь, поздравляю с этой неделей. Ты будешь опасен весь травяной сезон. Надеюсь, на следующей неделе мы повеселимся в паре. Надеюсь, ты сможешь тащить меня за собой. Я не очень хорош в парном разряде. Я позволю тебе сделать всю работу».

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