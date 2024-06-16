Де Минаур о том, что поднимется на седьмую строчку после титула в Хертогенбоше: «Это всегда приятный маленький бонус»

Теги Теннис

Алекс де Минаур рассказал, что чувствует после победы в Хертогенбоше.

В финале он обыграл Себастьяна Корду 6:2, 6:4.

– Облегчение (смеется). Был отличный матч, сложные условия. Себ – чертовский хороший игрок. С нетерпением жду возможности сыграть с ним в паре на следующей неделе в Queen’s Club. Очень доволен победой и проведенной неделей.

– Что делает эту победу особенной?

– У меня новый рейтинговый рекорд (седьмая строчка – Sports). Это всегда приятный маленький бонус. Первая неделя травяного сезона прошла как нельзя лучше. С хорошим настроением жду следующей недели в Квинсе и продолжения всего травяного сезона, – сказал де Минаур в интервью на корте.

На церемонии награждения австралиец пошутил про пару.

«Себ, в первую очередь, поздравляю с этой неделей. Ты будешь опасен весь травяной сезон. Надеюсь, на следующей неделе мы повеселимся в паре. Надеюсь, ты сможешь тащить меня за собой. Я не очень хорош в парном разряде. Я позволю тебе сделать всю работу».

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6 комментариев
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Медведев же говорил, что Демон топ, а ему никто не верил )
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Это уже не коллапс тура, а КОЛЛАПСИЩЕ!!!
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Хороший результат от Алекса. Если хорошо постарается, то может и Рублёва подвинуть с 6 строчки в ближайшее время.
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всегда нравился Алекс, ему бы мощи в ударах и подаче прибавить и это готовый игрок топ-3
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Ответ Доминик
У чувака ни одного мастерса даже, только водокачки, а он 7-я ракетка мира. И тут снизу постучали...
И что? Можно до бесконечности перечислять кто был 7 ракеткой и даже выше без Мастерса. Первые кто приходят на ум - Монфис, Симон, Гаске, Гоффин, Берретини
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