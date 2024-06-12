Виландер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Янник – №1 только по версии компьютера. Карлос сильнее»
Матс Виландер оценил победу Карлоса Алькараcа на «Ролан Гаррос».
«Алькараc доказал, что ему необязательно показывать свой лучший теннис для победы [на ТБШ]. Он сможет выиграть много «Шлемов» за счет агрессивной игры и большого мужества, которое он проявляет в важные моменты. Исход матча всегда зависит именно от его выступления.
Синнер – №1 только по версии компьютера. Алькараc сильнее».
Это же не Шварцман со своими - 1,7…
Это Матс намекает на якобы компьютерную менталку Синнера, которая была сделана на программе, которую никто никогда не видел. Или на компьютерные халявные сетки Синнера, которые его сопровождают всю карьеру начиная с Уимблдона прошлого года?)
Никто выше 191 не брал больше трех чашек.
Никто выше 194 не брал больше одной.
Синнер после USO доказывает, что он по праву лучший теннисист, процент побед у него выше, чем у Карася, титулов больше, в личке 1-2 (на харде 1-1), на не своём покрытии (грунт) хоть и проиграл, но заставил потеть испанца в пяти сетах, побед над топ10 с того периода намного больше, чем у Карлоса.
ТВ-говорун как какой-нибудь форумный боец, руководствующийся эмоциями, что в голове держит последнюю неделю и напрочь забыл о том, что творилось последние полгода.
Синнер наиграл на 1 место, че уж там, его очередь наступила. На Уиме будет серьезная рубка между ними