Виландер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Янник – №1 только по версии компьютера. Карлос сильнее»

Матс Виландер оценил победу Карлоса Алькараcа на «Ролан Гаррос».

«Алькараc доказал, что ему необязательно показывать свой лучший теннис для победы [на ТБШ]. Он сможет выиграть много «Шлемов» за счет агрессивной игры и большого мужества, которое он проявляет в важные моменты. Исход матча всегда зависит именно от его выступления.

Синнер – №1 только по версии компьютера. Алькараc сильнее».