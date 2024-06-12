Виландер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Янник – №1 только по версии компьютера. Карлос сильнее»

Теги ATP Матс Виландер Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Матс Виландер оценил победу Карлоса Алькараcа на «Ролан Гаррос».

«Алькараc доказал, что ему необязательно показывать свой лучший теннис для победы [на ТБШ]. Он сможет выиграть много «Шлемов» за счет агрессивной игры и большого мужества, которое он проявляет в важные моменты. Исход матча всегда зависит именно от его выступления.

Синнер – №1 только по версии компьютера. Алькараc сильнее».

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24 комментария
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Я правильно понимаю , что все эти очки это все фикция и корупция и Янник не победами стоит на первой строчке , а из-за лобби которое его продаигает и навязывает?
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Ответ Eugenie Nation
Карлос уникален, с таки ростом доминировать в спорте, где большинство топов под два метра. Эх, ему бы подачу стабильную, и все. Календарный наверняка забрал бы лет эдак в 25-26
А что не так с его ростом? Он 1,83. Джока, Рафа, Федя - 1,88 , 1,85 , 1,85 соответственно.

Это же не Шварцман со своими - 1,7…
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Ну фу, как некорректно, Матс.
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"Синнер – №1 только по версии компьютера. Алькараc сильнее".
Это Матс намекает на якобы компьютерную менталку Синнера, которая была сделана на программе, которую никто никогда не видел. Или на компьютерные халявные сетки Синнера, которые его сопровождают всю карьеру начиная с Уимблдона прошлого года?)
+3
-2
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Ответ Eugenie Nation
Карлос уникален, с таки ростом доминировать в спорте, где большинство топов под два метра. Эх, ему бы подачу стабильную, и все. Календарный наверняка забрал бы лет эдак в 25-26
Если смотреть исторически, то средний рост всех игроков с 3+ Шлемами в Открытой эре чуть меньше 183 см. Если начиная с 90-х, то слегка за 186.
Никто выше 191 не брал больше трех чашек.
Никто выше 194 не брал больше одной.
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Виландер снова баловался с сахарной пудрой, что ли? ))
Синнер после USO доказывает, что он по праву лучший теннисист, процент побед у него выше, чем у Карася, титулов больше, в личке 1-2 (на харде 1-1), на не своём покрытии (грунт) хоть и проиграл, но заставил потеть испанца в пяти сетах, побед над топ10 с того периода намного больше, чем у Карлоса.
ТВ-говорун как какой-нибудь форумный боец, руководствующийся эмоциями, что в голове держит последнюю неделю и напрочь забыл о том, что творилось последние полгода.
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Виландеру как всегда лишь бы срач поднять)
Синнер наиграл на 1 место, че уж там, его очередь наступила. На Уиме будет серьезная рубка между ними
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Джоковича тоже не считали сильным в начале.
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Да, конечно, но есть одно но, если бы у Алькараса не было столько травм, то он бы был бы на первом месте, а так компьютер не врёт ,Синнер выиграл больше матчей и по этому он по праву номер один)))
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Ответ knzhnmdscj
А что не так с его ростом? Он 1,83. Джока, Рафа, Федя - 1,88 , 1,85 , 1,85 соответственно. Это же не Шварцман со своими - 1,7…
Тут уже расследование проводили, что 183 это только по официальной информации, а на деле он не выше 180))
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Ответ Eugenie Nation
Ну вот, 1.85 это минимум для топ-топа. Только у Роджера с таким ростом была стабильная подача. Что подтверждает правило
карлос немного изменил технику подачи в этом году из за проблем с предплечьем, плюс прием в ноги это наверно сейчас самое слабое его место, а против сильных игроков нужно подавать специально подстраиваясь под их слабости, карлос еще не научился делать это стабильно со своим нововведением, вот и пропадает первая по итогу
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Ответ Жизнь Бичары
Я правильно понимаю , что все эти очки это все фикция и корупция и Янник не победами стоит на первой строчке , а из-за лобби которое его продаигает и навязывает?
Не ну шизы могут сделать такой вывод из его слов🤣 Он имел ввиду, что в данный момент Синнер на первом месте, но Алькарас сильнее в целом
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Ответ Йенс Мустерманн
Виландер снова баловался с сахарной пудрой, что ли? )) Синнер после USO доказывает, что он по праву лучший теннисист, процент побед у него выше, чем у Карася, титулов больше, в личке 1-2 (на харде 1-1), на не своём покрытии (грунт) хоть и проиграл, но заставил потеть испанца в пяти сетах, побед над топ10 с того периода намного больше, чем у Карлоса. ТВ-говорун как какой-нибудь форумный боец, руководствующийся эмоциями, что в голове держит последнюю неделю и напрочь забыл о том, что творилось последние полгода.
А почему с юс опен отсечку надо делать? То есть он эмоциональный форумный боец который помнит последнюю неделю, а вот если мы помним последние полгода то уже экспэрты? А может будем помнить последние 2 года?🤣🤡
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Ответ Йенс Мустерманн
Виландер снова баловался с сахарной пудрой, что ли? )) Синнер после USO доказывает, что он по праву лучший теннисист, процент побед у него выше, чем у Карася, титулов больше, в личке 1-2 (на харде 1-1), на не своём покрытии (грунт) хоть и проиграл, но заставил потеть испанца в пяти сетах, побед над топ10 с того периода намного больше, чем у Карлоса. ТВ-говорун как какой-нибудь форумный боец, руководствующийся эмоциями, что в голове держит последнюю неделю и напрочь забыл о том, что творилось последние полгода.
Ты учитываешь например то что у Алькараса несколько травм было после прошлого Юс опена
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