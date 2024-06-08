Каспер Рууд: «Не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю»

Каспер Рууд не планирует играть травяные турниры перед «Уимблдоном» .

– Будете смотреть матчи на следующей неделе или постараетесь немного отвлечься от тенниса?

– Может быть, не на следующей, но вообще я считаю, что теннис на траве – это весело, и, наверное, я буду смотреть финал. Матч Саши с Карлосом непредсказуем.

Не в обиду Штутгарту и Хертогенбошу, но я не буду пристально следить за этими турнирами. Возможно, посмотрю Queen’s и Галле. Остальные травяные недели постараюсь посмотреть, потому что тоже буду играть на траве. Я не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю.

Это очень интересное покрытие, и я уже немного о нем шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры.

Очень жду «Уимблдона». Но на следующей неделе вряд ли буду смотреть много тенниса.