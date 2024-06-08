Каспер Рууд: «Не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP cinch Championships Terra Wortmann Open Boss Open Libéma Open Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Каспер Рууд не планирует играть травяные турниры перед «Уимблдоном» .

– Будете смотреть матчи на следующей неделе или постараетесь немного отвлечься от тенниса?

– Может быть, не на следующей, но вообще я считаю, что теннис на траве – это весело, и, наверное, я буду смотреть финал. Матч Саши с Карлосом непредсказуем.

Не в обиду Штутгарту и Хертогенбошу, но я не буду пристально следить за этими турнирами. Возможно, посмотрю Queen’s и Галле. Остальные травяные недели постараюсь посмотреть, потому что тоже буду играть на траве. Я не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю.

Это очень интересное покрытие, и я уже немного о нем шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры.

Очень жду «Уимблдона». Но на следующей неделе вряд ли буду смотреть много тенниса.

4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Типичный грунтовый червь
С финалом US Open, итогового и Мастерса в Майами
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Ответ Великий Алонсо
Обалдеть какое достижение, обыграть Хачанова и Берретини на пути в финал Юс Опена, финал Мастерса это вообще ни о чем не говорит, кто-там только не был. Именно грунтовые черви избегают игру на траве.
ну и многие грунтовые черви такого добились? раз он типичный
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