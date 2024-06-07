Алькарас о пятисетовой победе над Синнером: «Наверное, это один из самых тяжелых матчей в карьере»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Янником Синнером на «Ролан Гаррос».

Испанец выиграл 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 и вышел в финал.

«Нужно находить радость в страдании. Это ключевой момент – особенно на грунте, на «Ролан Гаррос». Длинные розыгрыши, четырехчасовые матчи, пять сетов. Нужно бороться, нужно страдать. Но я много раз говорил команде – нужно наслаждаться страданием.

Наверное, это один из самых тяжелых матчей в карьере. Вообще самые тяжелые матчи в моей короткой карьере были против Янника. На US Open-2022 и здесь.

Я видел, что у Янника проблемы. У меня тоже были судороги. Нам обоим приходилось биться. Прошлогодний матч с Джоковичем меня многому научил. Теперь я знаю, что в такие моменты нужно быть спокойным и продолжать. Судороги пройдут. Нужно бороться.

Третий сет получился немного странным. В четвертом и пятом был потрясающий теннис. Я доволен всем, что сделал сегодня. Ждал шанса до последнего момента и им воспользовался», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас – в финале «Ролан Гаррос»! Матч с Синнером не вышел гениальным – но сколько драмы!