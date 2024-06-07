Алькарас о пятисетовой победе над Синнером: «Наверное, это один из самых тяжелых матчей в карьере»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Янником Синнером на «Ролан Гаррос».

Испанец выиграл 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 и вышел в финал.

«Нужно находить радость в страдании. Это ключевой момент – особенно на грунте, на «Ролан Гаррос». Длинные розыгрыши, четырехчасовые матчи, пять сетов. Нужно бороться, нужно страдать. Но я много раз говорил команде – нужно наслаждаться страданием.

Наверное, это один из самых тяжелых матчей в карьере. Вообще самые тяжелые матчи в моей короткой карьере были против Янника. На US Open-2022 и здесь.

Я видел, что у Янника проблемы. У меня тоже были судороги. Нам обоим приходилось биться. Прошлогодний матч с Джоковичем меня многому научил. Теперь я знаю, что в такие моменты нужно быть спокойным и продолжать. Судороги пройдут. Нужно бороться.

Третий сет получился немного странным. В четвертом и пятом был потрясающий теннис. Я доволен всем, что сделал сегодня. Ждал шанса до последнего момента и им воспользовался», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас – в финале «Ролан Гаррос»! Матч с Синнером не вышел гениальным – но сколько драмы!

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ S.Graf
А ведь любопытная ситуация вырисовывается. 2 молодых игрока, 21 и 22 года. Оба провалили грунтовый сезон. Оба из-за травм(?) И оба без проблем доходят до финальной стадии на Шлеме. Почти без игровой практики. Оба. На грунтовом(!) Шлеме, который вамосы на все лады расписывают как самый сложный, самый трудный, самый выматывающий, и т.д. Ничего не напоминает, не? Когда такие фокусы проделывал Рафик, там хотя бы можно было списать на возраст. В обоих случаях - АО-19 и 22 - Бык был старше (=опытнее). А тут что за чЮдо-чЮдное? Вот такое вот "будущее тенниса", надализированное. такиедела.
Теннис был супер от обоих, играют круто ребята, настоящие звёзды тенниса, тоже не понимаю претензии к ним...
+1
0
+1
Ответ Skip
Теннис был супер от обоих, играют круто ребята, настоящие звёзды тенниса, тоже не понимаю претензии к ним...
Я что-то написал о качестве тенниса?
+1
0
+1
Губатому ришпект,не кексанул в 5-м сете.
Всё не тоненького было,Синнер в аут столько раз лупил не о чём.
В финале за Сашка(надеюсь вердикт немецкого правосудия гивз хим вингз).
0
0
0
Ответ S.Graf
А ведь любопытная ситуация вырисовывается. 2 молодых игрока, 21 и 22 года. Оба провалили грунтовый сезон. Оба из-за травм(?) И оба без проблем доходят до финальной стадии на Шлеме. Почти без игровой практики. Оба. На грунтовом(!) Шлеме, который вамосы на все лады расписывают как самый сложный, самый трудный, самый выматывающий, и т.д. Ничего не напоминает, не? Когда такие фокусы проделывал Рафик, там хотя бы можно было списать на возраст. В обоих случаях - АО-19 и 22 - Бык был старше (=опытнее). А тут что за чЮдо-чЮдное? Вот такое вот "будущее тенниса", надализированное. такиедела.
И что ты этим хотел сказать? Не понимаю.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий