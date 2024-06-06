Двоюродный брат Надаля получил wild card в квалификацию турнира на Мальорке

Двоюродный брат Рафаэля Надаля Жоан Надаль получил wild card в квалификацию ATP 250 на Мальорке. Турнир пройдет с 23 по 29 июня.

Жоану 20 лет, он 1890-й в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.

Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации «Челленджера» на Мальорке.