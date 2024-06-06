Двоюродный брат Надаля получил wild card в квалификацию турнира на Мальорке
Двоюродный брат Рафаэля Надаля Жоан Надаль получил wild card в квалификацию ATP 250 на Мальорке. Турнир пройдет с 23 по 29 июня.
Жоану 20 лет, он 1890-й в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.
Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации «Челленджера» на Мальорке.
Но в списке игроков АТР есть 2 теннисиста, которых зовут одинаково.
C Djorje (Джордже) Djokovic всё понятно, это младший брат Новака.
А вот кто такой Jorge (Хорхе) Nadal?
вамосы, мож кто знает