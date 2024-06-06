Двоюродный брат Надаля получил wild card в квалификацию турнира на Мальорке

Теги Рафаэль Надаль Тони Надаль Mallorca Championships Теннис

Двоюродный брат Рафаэля Надаля Жоан Надаль получил wild card в квалификацию ATP 250 на Мальорке. Турнир пройдет с 23 по 29 июня.

Жоану 20 лет, он 1890-й в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.

Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации «Челленджера» на Мальорке.

6 комментариев
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То есть без Надаля тур не останется
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О! Тут хотя бы известно, что родственник.
Но в списке игроков АТР есть 2 теннисиста, которых зовут одинаково.
C Djorje (Джордже) Djokovic всё понятно, это младший брат Новака.
А вот кто такой Jorge (Хорхе) Nadal?
вамосы, мож кто знает
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кумовство-с
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без Надаля теннис не останнеться , пошумит немного двоюродной брат, а там сынишка подростет, уже под руковдством бати
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Грех не поучаствовать в домашнем турнире Хуан живёт и тренируется в академии Надаля под руководством папы!
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Ответ Евгений Фабиянчук
кумовство-с
но так вообще интересно посмотреть - методы Тони работают на ком-то ещё кроме Рафулика (вряд ли же он к родному сыну более низкие требования предъявлял, правда же?!) или наш банданыч такой уникум!
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