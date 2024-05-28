Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»

Россиянка Юлия Авдеева оценила дебют в основной сетке турнира «Большого шлема».

21-летняя Авдеева, впервые прошедшая квалификацию на «Шлеме», проиграла Коко Гауфф (1:6, 1:6).

– У меня, конечно, есть удовлетворение от работы в целом, но проигрывать все равно настолько неприятно, что сложно выделять положительные моменты. Подустала я уже, не привыкла на одном турнире находиться больше недели.

– Вы сразу сыграли и на большом корте: впервые основная сетка на «Шлем», и на «Сюзан Ленглен».

– Дополнительно пришлось привыкать ко всему, адаптироваться не только к игре соперницы, но и к корту, к атмосфере, зрителям. Когда приезжала, конечно, вряд ли могла представить, что сыграю здесь. Это было и неожиданно, и даже можно сказать, не очень повезло в первом круге с этим, – сказала Авдеева корреспонденту Спортса Андрею Васильеву.