Паке о победе над Шнайдер: «Я с 2017-го я ждала, что пройду первый круг на ТБШ, поэтому очень рада»

Теги Ролан Гаррос WTA Клое Паке Диана Шнайдер Теннис

Клое Паке прокомментировала победу над Дианой Шнайдер.

Она обыграла россиянку в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:1.

Паке второй раз в карьере вышла во второй круг турнира «Большого шлема». Первый был на «Ролан Гаррос»-2017. Между этими победами она семь раз вылетела на старте разных ТБШ.

«Отличная победа. Я с 2017-го я ждала, что пройду первый круг, поэтому очень рада. Я от первого до последнего очка здорово провела матч против соперницы, которая прекрасно играет и сейчас в хорошей форме.

Мы с тренером очень хорошо подготовились к этому матчу. Я точно знала, что нужно делать тактически, и очень рада, что это работало от первого до последнего очка», – сказала 139-я ракетка мира.

Также француженка поделилась целями на сезон.

«С тех пор как я начала играть в теннис, я хотела попасть в топ-100. Я всегда об этом мечтала. Я была очень близка. Я была 101-й, но это не топ-100. Я не могу сказать, что стояла в сотне, и надеюсь, что это произойдет в этом году».

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