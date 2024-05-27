Андрей Рублев: «На всех «Шлемах» я слишком много думал о предстоящих матчах, о сетке. И я устал от этого. Хватит. Пусть будет так, как будет, и все»

Андрей Рублев рассказал, как хочет поменять настрой на «Большие шлемы».

– На «Больших шлемах» совсем другое давление. Как ты справляешься с нервами на «Больших шлемах» по сравнению с обычными турнирами?

– Не знаю. На всех «Шлемах» я слишком много думал о предстоящих матчах, о сетке, о том, как мне нужно играть, или о том, кто у меня дальше в сетке. И я устал от этого (улыбается). Хватит. Пусть будет так, как будет, и все.

– Сосредоточишься на себе, только это имеет значение.

– Да, надеюсь.

– Ты невероятно победил в Мадрид. Классно, что у тебя получилось. Потом на камере ты написал: «Самадхи. Теперь я свободен». Это было круто. Что это для тебя значит?

– Если честно, ничего (смеется). Нет, «самадхи» я написал в какой-то мере просто потому, что в Мадриде я не очень хорошо себя чувствовал. И каким-то образом я смог максимально выложиться на корте и полностью погрузиться в игру на эту неделю. Вот почему я это написал.

А «Теперь я свободен»... Когда Рафа проиграл свой матч, на церемонии поставили песню из «Гладиатора» – «Теперь мы свободны». Не знаю, я просто написал это. В общем, это название песни, но вместо «мы» я написал «я».