Андрееску, Бадоса и Томлянович сыграют на «Уимблдоне» по защищенному рейтингу

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Опубликована заявка на «Уимблдона»-2024, который пройдет с 1 по 14 июля.

Женский список возглавила Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Эрика Андреева стала четвертой запасной, Камилла Рахимова – девятой, Мария Тимофеева – 10-й.

Полностью заявка здесь.

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