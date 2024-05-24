Андрееску, Бадоса и Томлянович сыграют на «Уимблдоне» по защищенному рейтингу
Опубликована заявка на «Уимблдона»-2024, который пройдет с 1 по 14 июля.
Женский список возглавила Ига Швентек.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
- Бьянка Андрееску;
- Паула Бадоса;
- Айла Томлянович;
- Чжан Шуай;
- Ирина Бегу;
- Лорин Дэвис;
- Катерина Байндль;
- Ван Цян;
- Элисон ван Эйтванк.
Эрика Андреева стала четвертой запасной, Камилла Рахимова – девятой, Мария Тимофеева – 10-й.
Полностью заявка здесь.