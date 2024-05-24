Андрееску, Бадоса и Томлянович сыграют на «Уимблдоне» по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на «Уимблдона»-2024, который пройдет с 1 по 14 июля.

Женский список возглавила Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Эрика Андреева стала четвертой запасной, Камилла Рахимова – девятой, Мария Тимофеева – 10-й.

Полностью заявка здесь.