Рублев в матче с Гироном выиграл розыгрыш, сидя отбив мяч на сторону соперника
Андрей Рублев обыграл Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Риме – 5:7, 6:4, 7:5.
Американец взял первую партию с четвертого сетбола. Один из сетболов Рублев отыграл несмотря на падение. В начале розыгрыша он упал на спину, сидя отбил мяч на сторону Гирона, поднялся и продолжил игру. После размена ударов американец пробил в сетку.
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В интервью: мне просто повезло(с)
Рублик - такой Золотой. И скромный.
Молодец))))