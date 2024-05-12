Рублев в матче с Гироном выиграл розыгрыш, сидя отбив мяч на сторону соперника

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Маркос Гирон Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев обыграл Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Риме – 5:7, 6:4, 7:5.

Американец взял первую партию с четвертого сетбола. Один из сетболов Рублев отыграл несмотря на падение. В начале розыгрыша он упал на спину, сидя отбил мяч на сторону Гирона, поднялся и продолжил игру. После размена ударов американец пробил в сетку.

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4 комментария
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Молодец
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Забавно))
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Надоело бегать - сел, посидел. Потом полежал. Потом выиграл розыгрыш. А потом и матч.
В интервью: мне просто повезло(с)
Рублик - такой Золотой. И скромный.
Молодец))))
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