Рублев о мыслях, когда Гирон подавал на матч в третьем сете: «Думал, что это конец и что я заслужил поражения»

Андрей Рублев прокомментировал камбэк в матче с Маркосом Гироном в Риме.

Он обыграл американца во втором круге 5:7, 4:6, 7:5.

– Что ты говорил себе, когда тебя брейканули, и он подавал на матч при счете 5:4?

– Не знаю. Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций. Думал, что это конец и что я заслужил поражения. Думал, что у меня было много шансов, но я их не реализовал из-за своих эмоций. Каким-то образом я хорошо начал гейм и постепенно вернулся в игру. Мне очень повезло.

– Пока другие игроки тренировались и начинали турнир, ты находился в больнице. В этом контексте это хорошая победа, не так ли?

– Конечно. Я бы сказал, что любая победа хороша. Неважно, какая. Мне повезло, что я могу здесь играть. Это уже хороший подарок. Посмотрим. После этого матча у меня есть второй шанс остаться в турнире. Посмотрим, извлеку ли я из этого урок.